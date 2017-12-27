В Петроградском районе такси сбило пешехода не переходе

Пострадавший получил травмы средний тяжести.

Очевидцы сообщают, что 17 января в центре Санкт-Петербурга на пешеходном переходе сбили человека.

Инцидент произошел около двух часов дня на одном из нерегулируемых пешеходных переходов Большого проспекта Петроградской стороны. На видео заметно, что пострадавший сидит сам. Рядом с ним стоят люди. На обочине на аварийке стоит "Фольксваген Жук", а на пешеходном переходе автомобиль такси.

По предварительной версии человека сбил таксист, который, вероятно, пытался уйти от столкновения вправо, но все равно зацепил пешехода.

Все участники происшествия дожидаются приезда медиков и сотрудников ГИБДД.

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