В Кронштадте многострадальные жители Посадской улицы в очередной раз лишились горячей воды

В Кронштадтском районе 86 жилых домов остались без горячей воды из-за ремонта трубопровода.

В Кронштадтском районе в очередной раз проводятся превентивные работы по замене трубопровода. Сообщается, что “слабый участок” обнаружили при помощи диагностики в том же месте, которое рабочие чинили в конце декабря 2017 года.

В результате устранения неполадок на трубопроводе, без доступа к воде остались 86 жилых домов. “ТЭК” осуществляет подачу воды из обратного трубопровода. В настоящее время около здания 48/50 на Посадской улице идут восстановительные мероприятия. Сотрудники служб производят замены прохудившейся части конструкции.

Специалисты должны закончить ремонт к 10 часам утра 18 января. Администрация районе проинформировала Комитет энергетики Петербурга о повторных работах на одном и том же участке.