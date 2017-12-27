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Новости Картина дня
Вчера, 15:38
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lesjasap
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В Кронштадте многострадальные жители Посадской улицы в очередной раз лишились горячей воды

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В Кронштадтском районе 86 жилых домов остались без горячей воды из-за ремонта трубопровода.

В Кронштадтском районе в очередной раз проводятся превентивные работы по замене трубопровода. Сообщается, что “слабый участок” обнаружили при помощи диагностики в том же месте, которое рабочие чинили в конце декабря 2017 года. 
 
В результате устранения неполадок на трубопроводе, без доступа к воде остались 86 жилых домов. “ТЭК” осуществляет подачу воды из обратного трубопровода. В настоящее время около здания 48/50 на Посадской улице идут восстановительные мероприятия. Сотрудники служб производят замены прохудившейся части конструкции. 
 
Специалисты должны закончить ремонт к 10 часам утра 18 января. Администрация районе проинформировала Комитет энергетики Петербурга о повторных работах на одном и том же участке. 
 
Напомним, что похожая ситуация произошла в районе Девяткино. Там без воды остались две улицы
Теги: коммунальная авария , кронштадт , посадская улица , превентивные работы , прорыв трубы , тэк
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

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