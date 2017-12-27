Все происшествия Петербурга за 19 января: фото

Piter.tv подобрал для своих читателей несколько происшествий, которые случились в эту пятницу.

Пятница, как и любой другой день в Северной столице не прошла без происшествий. В этом материале Piter.tv расскажет и покажет, какие события произошли 19 января. Обзор происшествий, случившихся за сутки:

1. В Петергофе в подвале одного из домов нашли 2-метрового крокодила . Животное было замечено сотрудниками правоохранительных органов, которые прибыли на место, чтобы провести обыск молодежного офиса "Красной звезды". Однако, что-то пошло не так: во время следственных мероприятий оперативники увидели в подвале настоящего крокодила. Что он там делал? Прокуратура изучит новость о гигантском крокодиле в подвале дома в Петергофе.

2. В Петербурге эвакуировали 13 человек из-за пожара в квартире. В Московском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. 13 человек были эвакуированы из жилого дома. Трое из них маленькие дети. Сегодня же, но в вечернее время на Суздальском проспекте в жилом доме загорелась квартира .

3. На Тучковом мосту загадочное ЧП: трамваи и троллейбусы идут в обход. Позже ЧП стало не таким уж загадочным. Удалось выяснить, что ограничение движения было создано из-за опоры, которая упала с моста. По предварительным данным, опора не выдержала разводки мостов ночью.

4. Загадочная смерть: в подъезде на Софийской нашли мертвую девушку. Не доброе утро: проснувшиеся жильцы собирались уходить на работу и по своим делам, когда наткнулись в подъезде на мертвого человека. На ступеньках лежала девушка 30-35 лет. Причину смерти установит экспертиза.

5. На пересечении Подвойского и Искровского сбита женщина . Не один день не обходится без дорожных аварий. Около двух часов дня в Невском районе произошла авария, в результате которой пострадал человек. Как сообщают очевидцы, на пересечении улицы Подвойского и Искровского проспекта автомобиль сбил женщину-пешехода.

Фото, видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербурге, pixabay, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург