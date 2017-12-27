На Тучковом мосту загадочное ЧП: трамваи и троллейбусы идут в обход

"Горэлектротранс" предупредил петербуржцев об изменении маршрута движения трамваев и троллейбусов в окрестностях Тучкова моста.

Сегодня днем, 19 января, "Горэлектротранс" сообщил об экстренном изменении пути ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов. Речь идет об общественном транспорте, который двигается по Тучкову мосту. Это троллейбусные маршруты №1 и №9, а также трамваи № 6, 6А и 40.

Что конкретно случилось на Тучковом мосту, не уточняется. Никаких плановых работы на переправе не ведется. Правда, минувшей ночью мост разводили, чтобы проверить его техническое состояние. Издание "Фонтанка" уточняет, что во время привычной процедуры упал одна из опор электропередач. Якобы именно эта неполадка сделала невозможным движение электротранспорта по мосту.

С конкретными изменениями в маршрутах трамваем и троллейбусов можно ознакомиться на сайте "Горэлектротранса". Ранее мы писали, что в Петербурге Тучков мост будет разведен почти всю ночь.

Фото: Piter.TV