Загадочная смерть: в подъезде на Софийской нашли мертвую девушку

Тело молодой женщины было обнаружено в парадной многоквартирного дома.

На юге города жители многоквартирного дома нашли в своем подъезде труп молодой женщины. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

ЧП случилось накануне утром, 18 января в доме № 51 на Софийской улице. Проснувшиеся жильцы собирались уходить на работу и по своим делам, когда наткнулись в подъезде на мертвого человека. На ступеньках лежала девушка 30-35 лет с темными волосами. Она была одета в темную куртку, синие джинсы и черные перчатки. Петербурженка не подавала никаких признаков жизни, видимо, она умерла глубокой ночью.

Самое удивительное, что на погибшей не было никаких следов насильственной смерти. Сейчас полиция ищет родственников несчастной, уже назначена экспертиза, которая и установит причины случившегося.

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге погибло двое иностранцев.

Фото: Piter.TV