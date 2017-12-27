В понедельник в Петербурге погибло двое иностранцев

Два мертвых тела обнаружили жители Северной столицы за 15 января.

За 15 января в Петербурге погибло два иностранца. В настоящее время устанавливаются причины смерти мужчины и женщины.

Первый инцидент произошел около полудня в Красном селе. В подвале дома номер 61 корпус 2 на проспекте Ленина. Местные жители сообщили, что погибшую звали “Яной” и она была гражданкой Украины. Тело нашел 50-летний бездомный. Он узнал о смерти знакомой после того как вернулся из магазина с водкой.

Чуть ранее, в 9 часов утра на набережной реки Мойки в подъезде дома 42 петербуржцы увидели мертвеца из Беларуси. На трупе не выявлено внешних признаков насильственной смерти.