В Петербурге эвакуировали 13 человек из-за пожара в квартире

В Петербурге в доме по проспекту Космонавтов загорелась квартира. Пожар удалось потушить через 20 минут.

В Санкт-Петербурге 19 января утром в Московском районе произошел пожар в двухкомнатной квартире. 13 человек были эвакуированы из жилого дома, их отправили в автобус до тех пор, пока огонь не был полностью ликвидирован.

По данным ГУ МЧС, возгорание в жилом помещении произошло в 09.22. На место прибыли спасатели и потушили пожар через 20 минут. Известно, что горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже по проспекту Космонавтов, 64. Пожар захватил 15 квадратных метров.

Ранее мы писали, что появилось видео эвакуации пассажиров из горящей электрички в Москве.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург