Появилось видео эвакуации пассажиров из горящей электрички в Москве

Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео ЧП на МЖД в столице. Здесь около 1000 пассажиров были эвакуированы из-за пожара в электричке.

Появилось первое видео с места пожара на железнодорожной станции Кусково в Москве. Сегодня вечером, 15 января, здесь загорелась переполненная электричка. По данным СМИ, из горящего состава были эвакуированы не менее 1000 человек. Канал Piter.TV публикует первые кадры с места чрезвычайного происшествия.

На видео можно увидеть, как сотрудники МЧС успокаивают пассажиров. Эвакуация происходит со сложностями: люди могут выбираться из электрички только по одному человеку. Однако специалисты МЧС работают слажено и оказывают максимальную помощь "заложникам поезда". На видео можно заметить, что пассажиры спускаются по специальным лестницам прямо в снег, однако каждому из них спасатели подают руки и не дают упасть или получить травму.

С Piter.TV связался один из очевидцев происшествия. По словам человека, в какой-то момент у пассажиров электрички началась паника.

"Произошел обрыв контактного провода, было небольшое задымление, у людей началась паника, мчсники помогали выбраться из вагона", - заявил очевидец.

Видео: Канал Piter.TV