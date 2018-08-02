Все поликлиники Петербурга реализовали базовый уровень внедрения бережливых технологий

Внедрение бережливых технологий продолжается в диагностических центрах и амбулаторно-консультативных отделениях стационаров.

Все городские взрослые и детские поликлиники Петербурга реализовали базовый уровень внедрения бережливых технологий. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Однако внедрение бережливых технологий продолжается в диагностических центрах и амбулаторно-консультативных отделениях стационаров.

Ежегодно количество участвующих в проекте медицинских организаций увеличивается. В 2021 году их было уже 211.

Ранее стало известно, что в женской консультации Родильного дома №10 можно встать на учет по беременности за один визит.

Видео: Комздрав Спб