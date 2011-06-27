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Все плановые задачи федерального бюджета реализованы, заявил Мишустин

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Глава правительства провел совещание с кабмином страны.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин назвал на оперативном заседании с коллегами неплохими результаты исполнения федерального бюджета в 2022 году. Чиновник отметил, что для кабинета министров важно сохранить в работе набранные темпы.  Чиновник добавил, что несмотря на достаточно серьезные внешние ограничения, западное санкционное давление, страна успешно смогла сконцентрировать имеющиеся ресурсы на оказании поддержки гражданам и предпринимательству. При этом безусловный приоритет остается на выполнении всех социальных обязательств перед населением.

Важно сохранить набранный темп в этом году и повысить исполнительскую дисциплину, чтобы сроки финансирования всех мероприятий неукоснительно соблюдались.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России напомнил о том, что доходы федерального бюджета страны увеличились на 10%, составив порядка 28 триллионов рублей. Он добавил, что для ненефтяных доходов речь идет о 16 триллионов 200 миллиардах рублей.

Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, федеральный бюджет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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