Все котельные в Петербурге переведут на природный газ к 2024 году

Владимир Путин отметил, что до конца 2023 года все котельные Северной столицы должны быть переведены на природный газ.

Генеральный директор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков рассказал о сроках перевода петербургских котельных на природный газ.

В ходе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым президент РФ Владимир Путин отметил, что до конца 2023 года все котельные Северной столицы должны быть переведены на природный газ.

У нас осталось таких котельных 22. Семь из них и так бы мы сделали, а 15 собирались окончить в 2024, но теперь окончим в 2023, – отметил Иван Болтенков в эфире телеканала "Санкт-Петербург"

Городской комитет по энергетике запустил масштабную программу по модернизации объектов ГУП "ТЭК СПб", которая позволит избавиться от котельных, работающих на мазуте и угле.

Ленобласть также продолжает газификацию котельных.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"