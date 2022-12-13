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Все карты банков в России работают, несмотря на санкции, заявил Мишустин

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Михаил Мишустин рассказал об устойчивости банковского сектора.

Все российские банковские карты страны, несмотря на введенные коллективным Западом санкций, все равно работают. Соответствующее заявление в ходе выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом российского правительства сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Чиновник уточнил, что властям удалось значительно сократить инфляционное давление на экономику и сохранить устойчивость банковского сектора.

Оплата товаров, услуг, переводы проходят как и раньше. Все банковские карты в России, которыми пользовались, – работают. Удалось уменьшить и инфляционное давление. Сохранить устойчивость банковского сектора.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин.

Фото и видео: Правительство России

Теги: банки, банковская карта, банковская система, михаил мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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