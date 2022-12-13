Спад ВВП России оказался умеренным, заявил Мишустин

Михаил Мишустин рассказал об устойчивости российской экономики.

Весной 2022 года российские аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но "мы выстояли", Соответствующее заявление в ходе выступления с ежегодным ответом правительства в Государственной Думе сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник заметил, что экономическая система страны вернулась на траекторию роста. В настоящее время некоторые международные организации прогнозируют, что Москва добьется позитивной динамики развития к концу 2023 года, а также выход развития внутреннего валового продукта выше, чем показали развитых стран Запада в 2024 году.

Еще прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли. Да, это было непросто. Спад – неизбежный в таких условиях – оказался вполне умеренным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению главы кабинета министров России, отечественная экономическая система проявляет свою гибкость уже не в первый раз. В 2020 году, во время пандемии коронавирусной инфекции, она тоже показала себя более устойчивой, чем ожидалось аналитиками.

Мишустин: по России нанесли сильнейший санкционный удар.

Фото и видео: Государственная Дума