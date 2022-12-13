Мишустин: по России нанесли сильнейший санкционный удар

Михаил Мишустин начал свою речь в Госдуме.

Российский председатель правительства Михаил Мишустин заявил депутата Государственной Думы о том, что расскажет на ежегодном отчете правительства в нижней палате парламента в четверг 22 марта о результатах работы кабинета министров за 2022 год, а также о приоритетах государства по дальнейшему развитию. Чиновник пояснил, что частично эти темы уже обсуждались с членами политических фракций на встречах, организованных в преддверии отчета.

Думаю, в этом зале нет необходимости объяснять, в каких условиях пришлось всем работать. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперты прокомментировали переговоры Мишустина с китайской делегацией.

Фото и видео: Правительство России