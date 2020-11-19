Все долгостроящиеся ЖК в Петербурге будут сданы до конца 2023 года

До конца года в Петербурге введут еще 7 "проблемных" домов.

С начала 2022 года в Петербурге завершили строительство 3 из 15 "недостроев". Об этом в эфире Центра управления регионом в Петербурге рассказал глава Комитета по строительству Игорь Креславский.

В этом году удалось ввести в эксплуатацию ЖК "Морской конек" в Сестрорецке, ЖК "Парнас" в Парголово, ЖК "Шуваловский парк" на улице Прокофьева. Также готова многоэтажная автостоянка на территории ЖК "Светлный мир "Тихая гавань..." на улице Кораблестроителей.

В этом году будут достроены ЖК "Парнас", "Трио" (2 дома), "Новая Скандинавия", "Осень", "Изумрудный" (2 дома). Завершение строительства ЖК "На Заречной", ЖК "Ломоносов" (2 дома) и ЖК "Трио" планируется на 2023 год.

По словам Креславского, по всем домам приняты необходимые управленческие решения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что дольщики ЖК "ЛомоносовЪ" впервые встретились с новым застройщиком.

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Видео: правительство Петербурга