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Дольщики ЖК "ЛомоносовЪ" впервые встретились с новым застройщиком

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Все корпуса планируют сдать до конца следующего года.

Для дольщиков ЖК "ЛомоносовЪ" провели экскурсию и показали ход работ на объекте, который считался проблемным. Недавно к работам приступил новый застройщик, сообщили на портале "Строительный Петербург".

Нас провели по третьему корпусу, показали внутренние работы: проводку электросетей, батареи, трубы, заливку полов. Нам всё понравилось. Мы видим, что работа идет в хорошем темпе, хорошее качество выполнения работ.

Анастасия Сапожникова, дольщица, представитель инициативной группы.

Строительство жилого комплекса началось еще в 2016 году, однако позже компания-застройщик "Петрострой" стала банкротом. Комитет по строительству выбрал нового застройщика. Сейчас достраивается третий корпус. Рабочие выполнили кирпичную кладку, провели инженерные коммуникации, квартиры оборудовали радиаторами и полотенцесушителями. Параллельно идут работы в четвертом корпусе. Рабочие приступили к заливке фундамента под жилое здание и паркинг. 

Те проблемы, с которыми мы столкнулись, они естественно замедляют нас в реализации данного проекта. Например, это лестничные марши и лестничные площадки, залитые не в уровень, которые мы сейчас переделываем — это самая большая проблема с которой мы столкнулись.

Алексей Лысаков, генеральный директор генподрядной организации.

В будущем застройщик сможет претендовать на покупку земли без проведения торгов для строительства жилья, так как на него были возложены обязательства по строительству ЖК "Ломоносовъ".

Третий корпус планируют сдать в марте 2023 года, а четвертый — в конце 2023 года. 

Видео: Строительный Петербург

Теги: дольщики, жк ломоносов, проблемный объект, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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