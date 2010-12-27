Все автомобили Lada подорожают с нового года

В среднем стоимость машин увеличится на 2,3%.

В 2020 году "АвтоВАЗ" повысит цены на все модели Lada. Больше всего подорожает седан Vesta - до 629,9 тыс. рублей (на 3,8%). В среднем розничные цены увеличатся на 2,3% на весь модельный ряд. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на трех источников в дилерских компаниях. В пресс-службе производителя на запрос журналистов на данный момент не ответили.

Самый продаваемый автомобиль (Granta) обойдется покупателям до 455,9 тысяч рублей. Рост стоимости транспортных средств не отразится на рыночной доле производителя в РФ. Эксперты полагают, что увеличение стоимости машин не скажется на объемах продаж.



Напомним, что в 2018 году "АвтоВАЗ" создал более 560 тысяч легковых машин. Компания состоит в альянсе вместе с Renault, Nissan и Mitsubishi.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Адмиралтейском районе "Лада" влетела в угол дома: есть пострадавшие.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

