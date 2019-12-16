В Адмиралтейском районе "Лада" влетела в угол дома: есть пострадавшие 

По предварительной информации, пострадало четыре человека.

В понедельник, 16 декабря, в Адмиралтейском районе "Лада" влетела в угол дома. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на пересечении Измайловского проспекта с улицей 1-й Красноармейской.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в угол дома №15 на улице 1-й Красноармейской", —сообщает корреспондент.

По предварительной информации, пострадало четыре человека, одного из которых госпитализировали. В настоящее время, автомобиль эвакуируют с места происшествия.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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Фото, Видео:Piter.TV