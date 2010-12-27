На Урале выпавший 16-тонный груз раздавил 2 машины. Один человек погиб

3 человека получили травмы и госпитализированы в больницу.

В Свердловской области 16-тонный груз, который упал с грузовика, насмерть раздавил человека. Еще трое пострадали.

Сегодня утром, 16 декабря, на автодороге Екатеринбург - Шадринск - Курган из-за упавшего с грузовика 16-тонного груза погиб водитель УАЗ Патриот, еще 3 человека с травмами госпитализированы в больницу. По предварительным данным, водитель грузовика плохо закрепил ходовую платформу гусеничного крана, на повороте платформа слетела и упала на УАЗ Патриот и ВАЗ 2108.

В результате ЧП погиб водитель УАЗ, водитель ВАЗ и 2 пассажира УАЗ с травмами доставлены в больницу.

Сегодня ранее: В Астраханской области в лобовом ДТП погибла девушка-водитель.

Фото: ВК, ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)