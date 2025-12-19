Все акции Ленфильма досрочно перешли в собственность Петербурга

Петербург получил полный контроль над киностудией Ленфильм.

Все акции киностудии "Ленфильм" были досрочно переданы в собственность Санкт-Петербурга. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".

Глава города отметил, что завершение передачи акций является значимым этапом для культурной сферы и развития Петербурга. По его словам, получение полного пакета акций позволяет городу самостоятельно планировать ремонт и реставрацию исторических зданий киностудии.

Власти Санкт-Петербурга намерены провести модернизацию выставочного пространства и кинотеатра, расположенных на территории "Ленфильма". Работы будут направлены на сохранение архитектурного наследия и обновление инфраструктуры.

Ожидается, что после завершения обновления киностудия станет площадкой для развития патриотического, исторического и детского кино, а также центром культурных и просветительских проектов.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"