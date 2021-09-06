Все Вечные огни в Петербурге проверили ко Дню Победы

Увидеть символы Победы в Великой Отечественной войне можно на Марсовом поле, Пискаревском кладбище, Серафимовском кладбище и других.

Сотрудники "ПетербургГаза" проверили городские Вечные огни и выяснили, что все мемориалы готовы к параду, который состоится 9 мая. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Увидеть символы Победы в Великой Отечественной войне можно на Марсовом поле, Пискаревском кладбище, Серафимовском кладбище, площади Победы, Якорной площади в Кронштадте и вблизи воинских мемориалов в Сестрорецке и Зеленогорске.

Ранее на Piter.tv: воздушную часть парада Победы сократят в два раза.

Фото: пресс-служба Смольного