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Все Вечные огни в Петербурге проверили ко Дню Победы
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Все Вечные огни в Петербурге проверили ко Дню Победы

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Увидеть символы Победы в Великой Отечественной войне можно на Марсовом поле, Пискаревском кладбище, Серафимовском кладбище и других.

Сотрудники "ПетербургГаза" проверили городские Вечные огни и выяснили, что все мемориалы готовы к параду, который состоится 9 мая. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Увидеть символы Победы в Великой Отечественной войне можно на Марсовом поле, Пискаревском кладбище, Серафимовском кладбище, площади Победы, Якорной площади в Кронштадте и вблизи воинских мемориалов в Сестрорецке и Зеленогорске. 

Ранее на Piter.tv: воздушную часть парада Победы сократят в два раза.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: 9 мая, вечные огни, день победы, символ победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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