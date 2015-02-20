Воздушную часть парада Победы сократят в два раза

В строю среди самолетов горожане не заметили воздушные судна Сухого.

Воздушную часть парада Победы в Северной столицы сократили вдвое. Об этом сообщили на портале Peterburg2.ru.

Сегодня, 7 мая, прошла генеральная репетиция праздника. Горожане заметили, что участников воздушной части было вдвое меньше, чем планировалось ранее. В небе Петербурга кружились 14 самолетов и вертолетов. В строю среди них не заметили воздушные судна Сухого.

Ранее на Piter.tv: Фонтанку, Мойку и канал Грибоедова частично закроют для катеров в День Победы.

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