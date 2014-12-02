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Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволен после "Урока мужества"
Сегодня, 11:42
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lesjasap

Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволен после "Урока мужества"

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Полиция провела служебную проверку по факту проведения мероприятия.

Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволен после "Урока мужества" в местной школе. Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором полиция и учащиеся разыграли "акцию протеста". В рамках мероприятия оперативники показали, как бьют дубинками особо отличившихся активистов.

Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре закончила служебную проверку... В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по городу Нижневартовску Олега Сураева

пресс-служба МВД по региону

В МВД назначили служебную проверку после распространения видеозаписи по СМИ. В департаменте образования Нижневартовска заявили, что образовательный урок в спортивном зале в школе под номером 42 проводился с участием МВД и Росгвардии. При этом журналистам "РИА Новостей" в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства в событии не участвовали.

Фото: ВКконтакте/Телеканал Мегаполис.

Теги: мвд, нижневартовск, олег сураев, урок мужества, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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