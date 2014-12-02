Полиция провела служебную проверку по факту проведения мероприятия.

Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволен после "Урока мужества" в местной школе. Ранее в социальных сетях появился ролик, в котором полиция и учащиеся разыграли "акцию протеста". В рамках мероприятия оперативники показали, как бьют дубинками особо отличившихся активистов.

Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре закончила служебную проверку... В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по городу Нижневартовску Олега Сураева пресс-служба МВД по региону

В МВД назначили служебную проверку после распространения видеозаписи по СМИ. В департаменте образования Нижневартовска заявили, что образовательный урок в спортивном зале в школе под номером 42 проводился с участием МВД и Росгвардии. При этом журналистам "РИА Новостей" в пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства в событии не участвовали.

Фото: ВКконтакте/Телеканал Мегаполис.