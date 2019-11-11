Врио мэра Челябинска предложила своему заместителю уволиться

Глава города недовольна постоянными замечаниями, которые приходится делать Алейникову.

Врио мэра Челябинска Наталья Котова предложила своему заместителю уволиться. Женщина считает, что чиновнику, отвечающему за дорожное хозяйство, нужно покинуть должность. Об этом сообщил "Челябинск онлайн". Ранее чиновница уже анонсировала возможные кадровые изменения в администрации города. Недавно поста лишился Юрий Кожевников, занимавшийся службой эксплуатацией остановок транспорта.

Претензии со стороны руководительницы вызвала ситуация с автобусными остановками. Проблемы касаются установки и демонтажа транспортных павильонов. Многочисленные жалобы поступают от местного населения.

Котова объяснила, что вопросы к работе Владимира Алейникова возникали у нее каждую неделю. Мужчина имеет массу дисциплинарных взысканий, а также неоднократные претензии к исполнению обязательств.

Ранее Piter.tv публиковал видео из Челябинска: в аэропорту трап протаранил самолет.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Данил Девятов, 174 патруль, Как бы видео DGTex Studio