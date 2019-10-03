Видео из Челябинска: В аэропорту трап протаранил самолет

ЧП произошло ранним утром 3 октября.

Сегодня утром, 3 октября, в аэропорту Челябинска трап для высадки пассажиров протаранил "Аэробус".

Сообщается, что ЧП произошло в 4 часа 05 минут, когда в аэропорту Челябинска приземлился Airbus A321 рейсом Москва - Челябинск - Москва. Трап для высадки пассажиров врезался в самолет и повредил обшивку. Никто из 163 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадали.

Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному факту проводится доследственная проверка.

В настоящее время следственными органами проводится осмотр места происшествия, воздушного судна, опрашиваются члены экипажа, сотрудники наземных служб аэропорта, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Видео: СУ СК России