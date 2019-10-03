США: При крушении бомбардировщика времен Второй мировой войны погибли 7 человек

На борту самолета находились 13 человек, 10 пассажиров и трое членов экипажа

В США рухнул и врезался в ангар аэропорта бомбардировщик В-17 40х годов.

ЧП произошло почти сразу же после взлета В-17 из аэропорта Брэдли (штат Коннектикут). Через несколько минут полета экипаж самолета времен Второй мировой войны сообщил о неполадках и принял решение вернуться назад. При подлете к аэропорту самолет совсем потерял управление и упал, врезавшись в ангар аэропорта.

На борту самолета было 13 человек, 10 пассажиров и 3 члена экипажа. Местные СМИ сообщают о 7 погибших. 6 человек доставлены в больницу, трое из них в критическом состоянии.

Видео: NBC New York