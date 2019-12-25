Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

Представление нового временно исполняющего обязанности главы региона состоится в 16:00.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл в регион. Его самолёт накануне приземлился в Хабаровске. Об этом пишут "РИА Новости".

Представление нового временно исполняющего обязанности главы региона состоится в 16:00 по местному времени.

Ранее эксперты telegram-канала "Мейстер" прокомментировали назначение нового главы Хабаровского края. Они считают, что назначение представителя ЛДПР должно "несколько сбить жар". Дело в том, что бывший губернатор края Сергей Фургал, отправленный в отставку, также является членом ЛДПР, то есть оппозиционной партии.

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