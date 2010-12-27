Врио главным по Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов

Путин встретился с Евкуровым и принял его прошение об отставке.

В среду, 26 июня, президент России Владимир Путин встретился с главой Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым. Об этом сообщают на сайте Кремля.

Президент принял его прошение об отставке.

Владимир Путин провёл встречу с Юнус-Беком Евкуровым, в ходе которой принял отставку главы Республики Ингушетия по собственному желанию. Президент поблагодарил Юнус-Бека Евкурова за работу на посту руководителя региона сказано в сообщении

Напомним, что 24 июня, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что намерен досрочно уйти в отставку. Что стало причиной подобного решения Евкуров не уточнил. Он возглавляет республику с 2008 года. Напомним, что политик пережил покушение: машина в его кортеже взорвалась, погиб охранник. После этого Евкуров отправил в отставку республиканское правительство.

Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, который с 2015 года руководител Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) по Самарской области. С 2004 по 2007 годы занимал пост прокурора Ингушетии. Известно, что Калиматов приходится родным братом Герою России, сотруднику оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алихану Калиматову, который погиб в 2007 году.

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Фото:kremlin.ru