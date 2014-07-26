В ЗакСе Петербурга планируют упорядочить время шумного ремонта в квартирах

Депутат Андрей Рябоконь предложил ограничить по времени сверление стен, пола, потолка, работы по дереву и металлу.

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь предложил упорядочить правила проведения шумного ремонта в городских квартирах. Также парламентарий намерен ограничить конкретные работы по времени. Соответствующий законопроект с корректировкой 38-й статьи закона об административных правонарушениях рассмотрят в парламенте Северной столицы.

По словам автора инициативы, изменения не коснутся, например, случаев с привинчиванием полок и прочих мелких работ. Однако мероприятия, которые длятся больше часа, все же нужно согласовывать, хотя фактически никто этого не делает. По задумке Рябоконя, необходимо отправлять информацию о длительных работах в управляющую компанию. Сверление стен, пола, потолка, работы по дереву и металлу должно длиться не более трёх часов в сутки, добавил он



Предварительно планируется, что уведомление о скором ремонте нужно будет подавать за трое суток. Тех, кто не предупредил УК, планируют наказывать рублём: штраф составит до 3 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тысяч – для должностных лиц, и 80 тыс – для юрлиц.

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