Временный светофор появится на перекрестке в Приморском районе Петербурга

Губернатор поручил установить светофор на пересечении двух улиц из-за дорожных работ.

Временный светофор будет установлен на пересечении улиц Авиаконструкторов и Плесецкой в Приморском районе Санкт-Петербурга. Решение принято в связи с осложнением дорожной ситуации из-за проводимых работ на Планерной улице. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии.

Он отметил, что отсутствие светофора на перекрестке давно создавало неудобства для жителей, а дорожные работы еще более увеличили интенсивность и сложность движения. Установка временного светофора направлена на минимизацию рисков ДТП и обеспечение более плавного транспортного потока.

Параллельно, как уточнил губернатор, ведется проектирование постоянной системы регулирования движения на данном участке.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)