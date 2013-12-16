Спрос на временный персонал резко вырос в Петербурге

Чаще всего подобные вакансии предлагают курьерам, менеджерам по продажам, упаковщикам, водителям и продавцам.

В городе на Неве продолжают отмечать высокий спрос на временный персонал. За последний месяц число подобных вакансий возросло на 35%, сообщают аналитики сервиса hh.ru.

Предложение с пометкой "временная занятость" в Петербурге уже достигло 10% от всех вакансий города, и 9% – от всех "временных" вакансий по стране.

Наиболее часто временную работу ищут курьеры, менеджеры по продажам, упаковщики, водители, продавцы, операторы call-центров и учителя.

Ранее мы сообщили о том, что вакансии с зарплатой от 220 до 440 тыс. рублей обозначили в Петербурге.

Фото: Piter.TV