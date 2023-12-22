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Временные ограничения вводили в Пулково
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Временные ограничения вводили в Пулково

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Напомним, что утром 13 марта в Киришском районе Ленинградской области был сбит БПЛА самолётного типа.

Утром в среду, 13 марта, работу аэропорта Пулково ограничивали. Сейчас воздушная гавань работает в обычном режиме. Об этом свидетельствует официальное сообщение Росавиации.

Напомним, что утром 13 марта в Киришском районе Ленинградской области был сбит БПЛА самолётного типа. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что беспилотник устранили с помощью средств из состава мобильной группы на подлете к заводу КИНЕФ. Предприятие продолжает свою работу, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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