Петербург оказался на 23 месте рейтинга по отсутствию вредных привычек среди населения

Северная столица набрала дополнительные пять баллов за счёт снижения потребления петербуржцами сигарет и табака.

Петербург поднялся на одну строку рейтинга регионов страны по отсутствию вредных привычек у населения. По итогам 2022 года город находится на 23-ей позиции. Об этом свидетельствуют данные РИА Новости.

Северная столица набрала дополнительные пять баллов за счёт снижения потребления петербуржцами сигарет и табака и уменьшения случаев преступлений, связанных с распространением наркотиков.

Москва занимает только 49-е место в рейтинге, но тоже улучшила свой результат по сравнению с предыдущими показателями. Для столицы характерен высокий уровень распространения курения табака, однако, как и в Петербурге, потребление алкоголя в данном случае снижается, как и число преступлений, совершённых в нетрезвом состоянии.

В начале списка оказались Республики Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Ингушетия. Наименее здоровый образ жизни, судя по рейтингу, ведут жители Сибири и Дальнего Востока.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в число самых читающих регионов России.

Фото: Piter.TV