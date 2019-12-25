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Вратарь "Зенита" Васютин выбыл на полгода из-за травмы
Сегодня, 11:23
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Вратарь "Зенита" Васютин выбыл на полгода из-за травмы

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Голкиперу потребовалась операция.

Вратарь "Зенита" Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский "Юргорден", получил серьезную травму. Теперь голкипер не сможет выйти на поле как минимум шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Голкиперу потребовалась операция. На реабилитацию уйдет полгода, однако Васютин надеется вернуться на поле как можно скорее.

В чемпионате Швеции 26-летний вратарь провел семь матчей и пропустил шесть мячей. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро. После 8 туров "Юргорден" занимает второе место в чемпионате Швеции.

Ранее болельщики "Зенита" назвали Артема Дзюбу лучшим игроком сезона.

Фото: Instagram / aleksandr.vasyutin

Теги: александр васютин, зенит
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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