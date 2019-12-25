Вратарь "Зенита" Васютин выбыл на полгода из-за травмы

Вратарь "Зенита" Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский "Юргорден", получил серьезную травму. Теперь голкипер не сможет выйти на поле как минимум шесть месяцев. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Голкиперу потребовалась операция. На реабилитацию уйдет полгода, однако Васютин надеется вернуться на поле как можно скорее.
В чемпионате Швеции 26-летний вратарь провел семь матчей и пропустил шесть мячей. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро. После 8 туров "Юргорден" занимает второе место в чемпионате Швеции.
Ранее болельщики "Зенита" назвали Артема Дзюбу лучшим игроком сезона.
Фото: Instagram / aleksandr.vasyutin
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