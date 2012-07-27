Вратарь "Зенита" Кержаков высказался о ситуации с Венделом

25-летний бразилец не участвовал в тренировках команды в межсезонье.

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков высказался о ситуации с полузащитником сине-бело-голубых Венделом. Об этом он заявил в интервью "Матч ТВ".

Напомним, 25-летний бразилец не участвовал в тренировках команды в межсезонье. Также сообщалось о его желании покинуть "Зенит". По словам Кержакова, эта тема обсуждалась в команде на всех уровнях. Он также заявил, что на одной из тренировок футболист извинился перед командой.

В какой‑то момент Вендел перед одной из тренировок извинился перед командой, все объяснил, и мы закрыли этот вопрос как минимум до зимы. Михаил Кержаков, вратарь "Зенита"

Вендел играет в "Зените" с 2020 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал трехкратным чемпионом России. На его счету 90 матчей и 15 голов.

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Фото: fc-zenit.ru