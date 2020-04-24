Вратарь "Зенита" Андрей Лунев рассказал о желании играть в топ-лиге Европе

Он хочет кайфовать от этого уровня.

Голкипер "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Лунев в интервью YouTube-каналу "Честность - не порок" рассказал о том, что хочет сыграть в европейском топ-чемпионате.

У меня есть детская мечта - играть в топовом европейском чемпионате, чтобы реально кайфовать от этого уровня. Но при этом нужно понимать, что ты должен быть достоин, должен соответствовать этому. Я стараюсь и буду стараться еще больше, чтобы попасть на ступеньку уходящего поезда. Как-то постараюсь запрыгнуть, зубами зацепиться, но попасть в топовый чемпионат. Это моя цель в футболе. И, конечно, хочется трофеев. Андрей Лунев, вратарь "Зенита"

Напомним, Андрей Лунев перешел в "Зенит" из "Уфы" в декабре 2016 года. По итогам сезона 2018/19 он стал чемпионом России в составе сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах. Восемь из них Лунев отыграл на ноль.

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Видео: YouTube / Честность - не порок