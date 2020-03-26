Вратарь "Локомотива" Гильерме оценил шансы Малкома стать игроком сборной России

В составе нашей команды уже заиграны трое "русских бразильцев".

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России по футболу Маринато Гильерме поделился мнением о шансах нападающего "Зенита" Малкома попасть в национальную команду.

"Для сборной России натурализация Малкома будет хорошим усилением. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьезно. На команду после домашнего чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают и всегда заполняют их, ответственность очень большая", - сказал Гильерме в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Отметим, что в сборной России по футболу уже играют три футболиста из Бразилии - вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме, защитник ЦСКА Марио Фернандес и нападающий "Краснодара" Ари.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) Малком провел за "Зенит" пять матчей и забил один гол в ворота екатеринбургского "Урала".

Ранее стало известно, что экс-президент "Локомотива" Николай Наумов назвал трансфер Малкома в "Зенит" ошибкой

Видео: YouTube / FabricioMalaquias Comps