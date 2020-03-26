Экс-президент "Локомотива" назвал трансфер Малкома в "Зенит" ошибкой

Он считает, что клуб зря потратил большие деньги на травмированного игрока.

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о трансфере бразильского нападающего Малкома из "Барселоны" в "Зенит".

"Сергей Семак постеснялся бы потребовать у руководства футболиста за 40-45 миллионов. Не сомневаюсь, что кандидатуру Малкома согласовали с тренером. Но этот трансфер катастрофически ошибочный. В "Зените" плохо сработали, потравив такие деньги на травмированного футболиста. Я не обсуждаю качества Малкома, как футболиста. Здесь была допущена серьезная ошибка спортивной дирекции" - сказал Наумов в интервью изданию "Спорт уик-энд".

Напомним, в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) Малком провел за "Зенит" пять матчей и забил один гол в ворота екатеринбургского "Урала". В августе 2019 года форвард получил травму в игре против московского "Динамо" и пропустил четыре месяца. Игрок вернулся на поле по окончании зимнего перерыва.

Ранее Малком поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса.

Видео: YouTube / YTSComps