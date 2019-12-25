Нападающий "Зенита" Малком поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса

Футболист верит, что скоро все закончится и все будут здоровы.

Бразильский форвард "Зенита" Малком рассказал о том, как реагирует на ситуацию с эпидемией коронавируса, из-за которой сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.) был приостановлен до 10 апреля.

"Нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой. Но все мы должны заботиться о себе и друг о друге. Это важно, в первую очередь, для людей в возрасте. Для них вирус представляет большую опасность, и мы должны с уважением относиться к этому. Каждый должен внести свой вклад в борьбу с ней и не подвергать лишнему риску остальных. Пусть все это скорее закончится и все будут здоровы, а футбол вернется и вновь будет радовать нас" - приводит слова Малкома официальный сайт "Зенита".

Напомним, в матче 22 тура РПЛ "Зенит" дома разгромил "Урал" со счетом 7:1. В этой встрече Малком забил первый мяч в составе сине-бело-голубых. Нападающий пропустил осеннюю часть сезона из-за травмы бедра. Команда Сергея Семака лидирует в таблице, набрав 50 очков.

Ранее стало известно, что в "Зените" никто не заболел коронавирусом.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"