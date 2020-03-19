В "Зените" подтвердили, что никто не болен коронавирусом

Игроки, тренерский штаб и сотрудники команды сдали медицинские тесты.

На официальном сайте "Зенита" появилась информация о том, что все сотрудники клуба сдали тест на коронавирус.

По итогам анализов ни у кого из игроков, тренеров и рабочего персонала не было обнаружено никаких признаков инфекции. Команда должна вернуться к тренировочному процессу 22 апреля.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса сезон в Российской премьер-лиге был приостановлен до 10 апреля.

Ранее мы писали о том, что форвард "Зенита" Артем Дзюба обратился к болельщикам сине-бело-голубых.

Видео: YouTube / Zenit Football Club