Артем Дзюба обратился к болельщикам "Зенита"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба обратился к болельщикам в официальном аккаунте клуба в Instagram. Из-за эпидемии коронавируса сезон в Российской премьер-лиге приостановили до 10 апреля.

"В это непростое время хочется пожелать всем терпения. Сейчас мы должны быть едины в связи с непростой ситуацией. Но, как мне кажется, нельзя подаваться панике. Прежде всего, давайте соблюдать довольно простые правила. Как можно чаще мойте руки и как можно реже касайтесь ими лица. Как выяснилось, это трудно, потому что мы его касаемся сто раз за день. Старайтесь избегать скопления людей, не выходить из дома. Мы вместе несем определенную ответственность за себя и за других, и мы должны справиться с этим. Призываю вас быть ответственными. Надеюсь, что скоро футбол вернется на стадионы и экраны телевизоров. Всем здоровья, берегите себя и удачи" - сказал Дзюба.