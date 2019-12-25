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Получивший серьезную травму вратарь "Зенита" вылетел в Петербург
Сегодня, 11:00
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Arinablinova

Получивший серьезную травму вратарь "Зенита" вылетел в Петербург

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Андрей Лунев получил травму на 83-й минуте гостевого матча с "Ахматом".

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что получивший серьезную травму вратарь "Зенита" вылетел в Петербург вместе со своей командой. Об этом рассказали на matchtv.ru

Напомним, что Андрей Лунев получил травму на 83-й минуте гостевого матча с "Ахматом" в рамках 28-го тура Тинькофф чемпионата России.

Известно, что Лунев поднялся на борт самолета без посторонней помощи и костылей, но хромая.

Ранее мы писали, что "Зенит" разошелся миром с "Ахматом" в матче РПЛ.

Фото: wikipedia.org

Теги: вратарь, зенит, травма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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