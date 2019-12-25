Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев стал самым преданным футболистом Европы

В общем рейтинге он обошел даже Лионеля Месси.

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на стоимости футболистов, составил рейтинг самых преданных своим клубам игроков в десяти главных лигах Европы.

Первое место занял вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Он провел в составе армейского клуба в общей сумме 17 лет и четыре месяца. На втором месте - защитник французского "Сент-Этьена" Лоик Перрен. Тройку лидеров замкнул капитан "Барселоны" Лионель Месси.

Напомним, Игорь Акинфеев играет в ЦСКА с 2003 года. Вратарь стал шестикратным чемпионом России в составе московского клуба. Всего на его счету 20 трофеев.

Ранее стало известно, что компания ВЭБ стала основным владельцем ЦСКА.

Фото: VK / @pfc_cska