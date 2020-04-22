ВЭБ стал основным владельцем футбольного ЦСКА

Компания получила 77,63% акций клуба.

Государственная корпорация развития ВЭБ завершила сделку по приобретению московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Компания ВЭБ отныне будет владеть 77,63% акций ЦСКА в рамках конвертации долга клуба. Таким образом, долговые обязательства московских армейцев были полностью погашены.

По словам председателя ВЭБ Сергея Шувалова, это была "поддержка клуба в непростой экономической ситуации". Также был сформирован новый совет директоров ЦСКА. В него вошли четыре представителя компании, а также президент клуба Евгений Гинер и гендиректор Роман Бабаев. Отмечается, что Гинер сохраняет за собой управление клубом и продолжит свой курс по формированию команды.

Напомним, компания ВЭБ была главным организатором строительства домашнего стадиона ЦСКА, построенного в 2016 году. В 2017-м он был переименован в "ВЭБ Арену".

Ранее стало известно, что 24 апреля клубы РПЛ проведут видеоконференцию.

Видео: YouTube / ВЭБ.РФ, PFC CSKA Moscow