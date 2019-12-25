Врачи запретили Ольге Бузовой выходить на лед из-за перелома двух ребер

Сломанные ребра могут проткнуть легкие.

У российской исполнительницы Ольги Бузовой обнаружили переломы ребер при осмотре в медицинском центре. Об этом "Комсомольской правде" рассказали сотрудники медицинского учреждения.

После того, как Ольга Бузова упала в обморок во время тренировки на льду, ей назначили медицинское обследование. Специалисты отправили артистку на рентген, у нее оказались сломаны два ребра.

Врачи запретили тяжелые физические нагрузки, в том числе запретили выступать на льду. Как объяснили медики, сломанные ребра при нагрузках могут проткнуть легкие.

В ноябре у младшей сестры Ольги Бузовой случился инсульт.

Фото: Instagram/ buzova86