Врачи в Петербурге борются за жизнь школьника, который отравился таблетками

Подросток сейчас находится в коме.

В четверг, 30 апреля, в полицию поступил звонок из детской городской больницы № 5. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Медики рассказали, что из квартиры д. 3 корп. 2 по пр. Авиаконструкторов с отравлением неизвестным веществом в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован подросток.

Школьник 2004 года рождения сейчас находится в коме. Врачи борются за его жизнь.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили, что врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка.

Фото: Pixabay