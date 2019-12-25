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Врачи в Петербурге борются за жизнь школьника, который отравился таблетками
Сегодня, 15:34
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ruzannar

Врачи в Петербурге борются за жизнь школьника, который отравился таблетками

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Подросток сейчас находится в коме.

В четверг, 30 апреля, в полицию поступил звонок из детской городской больницы № 5. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Медики рассказали, что из квартиры д. 3 корп. 2 по пр. Авиаконструкторов с отравлением неизвестным веществом в крайне тяжёлом состоянии был госпитализирован подросток.

Школьник 2004 года рождения сейчас находится в коме. Врачи борются за его жизнь.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщили, что врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка.

Фото: Pixabay

Теги: больница, врачи спб, отравление спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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