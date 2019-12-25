Врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка

Несовершеннолетний доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Как стало известно Piter.tv, 17 апреля из детской городской больницы № 5 поступила информация о госпитализации подростка в Кировском районе. Накануне вечером в одной из квартир на улице Генерала Симоняка был обнаружен юноша с отравлением и телесными повреждениями.

Молодой человек отравился, съев более 15 таблеток "Финлепсина" – противосудорожного препарата. Травмы он получил от падений в состоянии алкогольного опьянения.

У пострадавшего врачи диагностировали отравление, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и желудочно-кишечное кровотечение. Подросток проживает вместе с матерью, сотрудницей метрополитена.

Ранее мы писали, что в Москве двухлетний малыш попал в больницу с наркотическим отравлением.

Фото: Pixabay

