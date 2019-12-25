  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка
Сегодня, 12:11
173
arteliseev

Врачи спасают жизнь травмированного и отравившегося подростка с Генерала Симоняка

0 0

Несовершеннолетний доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. 

Как стало известно Piter.tv, 17 апреля из детской городской больницы № 5 поступила информация о госпитализации подростка в Кировском районе.  Накануне вечером в одной из квартир на улице Генерала Симоняка был обнаружен юноша с отравлением и телесными повреждениями.

Молодой человек отравился, съев более 15 таблеток "Финлепсина" – противосудорожного препарата. Травмы он получил от падений в состоянии алкогольного опьянения. 

У пострадавшего врачи диагностировали отравление, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и желудочно-кишечное кровотечение. Подросток проживает вместе с матерью, сотрудницей метрополитена. 

Ранее мы писали, что в Москве двухлетний малыш попал в больницу с наркотическим отравлением

Фото: Pixabay
 

Теги: дети, отравление, подросток
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии