Женщина жестоко избила пожилую мать на юго-востоке Петербурга

Пенсионерку доставили в Александровскую больницу в тяжелом состоянии.

Врачи Александровской больницы спасают жизнь 67-летней петербурженке. Вечером 8 января ее привезли в медучреждение с проломленной головой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, женщину жестоко избила 40-летняя дочь. Инцидент произошел в квартире дома №43/2 по улице Крыленко. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, множественные переломы костей черепа. Сейчас пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

В отношении дочери петербурженки возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемая задержана. Ранее проблем с законом у нее не было. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.

Ранее мы писали, что неизвестные до полусмерти избили мужчину в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV