В Комздраве рассказали, в каком случае заберут в больницу с подозрением на коронавирус

Показателями к госпитализации могут быть высокая температура, низкая сатурация и преклонный или совсем детский возраст.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в каком случае могут госпитализировать из-за подозрений на коронавирус.

Вопрос интересует горожан из-за того, что число заболевших стремительно растет. Эксперт успокоила горожан и заявила, что забрать в больницу могут из-за высокой температуры, низкой сатурации, преклонного или совсем детского возраста.

Ситуация под контролем. Свободные койки есть. При наличии показаний пациента госпитализируют в те же сутки. отметила представитель комздрава.

Также пациента могут госпитализировать, если он живет в коммуналке или общежитие.

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Фото: Piter.TV