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В Комздраве рассказали, в каком случае заберут в больницу с подозрением на коронавирус
Сегодня, 20:30
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smirenny

В Комздраве рассказали, в каком случае заберут в больницу с подозрением на коронавирус

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Показателями к госпитализации могут быть высокая температура, низкая сатурация и преклонный или совсем детский возраст.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в каком случае могут госпитализировать из-за подозрений на коронавирус.

Вопрос интересует горожан из-за того, что число заболевших стремительно растет. Эксперт успокоила горожан и заявила, что забрать в больницу могут из-за высокой температуры, низкой сатурации, преклонного или совсем детского возраста. 

Ситуация под контролем. Свободные койки есть. При наличии показаний пациента госпитализируют в те же сутки. 

отметила представитель комздрава.

Также пациента могут госпитализировать, если он живет в коммуналке или общежитие. 

Ранее мы писали, что губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: комздрав, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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