В Комздраве рассказали, в каком случае заберут в больницу с подозрением на коронавирус

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комздрава Лариса Соловьева рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в каком случае могут госпитализировать из-за подозрений на коронавирус.
Вопрос интересует горожан из-за того, что число заболевших стремительно растет. Эксперт успокоила горожан и заявила, что забрать в больницу могут из-за высокой температуры, низкой сатурации, преклонного или совсем детского возраста.
Ситуация под контролем. Свободные койки есть. При наличии показаний пациента госпитализируют в те же сутки.
отметила представитель комздрава.
Также пациента могут госпитализировать, если он живет в коммуналке или общежитие.
Ранее мы писали, что губернатор не исключил усиления ограничений на фоне COVID-19 в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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