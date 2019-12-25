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Врачи рассказали, от чего умер петербуржец, возвращавшийся домой после лечения коронавируса
Сегодня, 12:27
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nastya960

Врачи рассказали, от чего умер петербуржец, возвращавшийся домой после лечения коронавируса

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Петербуржца выписали из больницы 8 декабря, он должен был самоизолироваться дома, но не дошел до него и умер по пути.

Стали известны результаты вскрытия 65-летнего петербуржца, который умер по дороге из больницы, где лечился от COVID-19. Смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца и постинфарктного кардиосклероза. Об этом сообщила "Фонтанка". 

Как уточнили Piter.TV в Комздраве Петербурга, окончательные результаты экспертизы будут готовы не раньше, чем через неделю. 

Петербуржца выписали из больницы 8 декабря, он должен был самоизолироваться дома. Но по пути домой он начал задыхаться и скончался прямо на улице до приезда скорой помощи. Как сообщал Комздрав, мужчина поступил 25 ноября в городскую больницу №15. КТ показало 68% поражения легких. Только 6 декабря он перестал получать кислород, но уже чувствовал себя намного лучше. Именно поэтому врачи выписали его, назначив домашнее медикаментозное лечение.

Фото: Piter.tv

Теги: комздрав, коронавирус, пневмония, смерть
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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