Врачи рассказали, от чего умер петербуржец, возвращавшийся домой после лечения коронавируса

Петербуржца выписали из больницы 8 декабря, он должен был самоизолироваться дома, но не дошел до него и умер по пути.

Стали известны результаты вскрытия 65-летнего петербуржца, который умер по дороге из больницы, где лечился от COVID-19. Смерть мужчины наступила в результате хронической ишемической болезни сердца и постинфарктного кардиосклероза. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как уточнили Piter.TV в Комздраве Петербурга, окончательные результаты экспертизы будут готовы не раньше, чем через неделю.

Петербуржца выписали из больницы 8 декабря, он должен был самоизолироваться дома. Но по пути домой он начал задыхаться и скончался прямо на улице до приезда скорой помощи. Как сообщал Комздрав, мужчина поступил 25 ноября в городскую больницу №15. КТ показало 68% поражения легких. Только 6 декабря он перестал получать кислород, но уже чувствовал себя намного лучше. Именно поэтому врачи выписали его, назначив домашнее медикаментозное лечение.

Фото: Piter.tv